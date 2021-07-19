Denize giren kaşınarak çıktı Kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan vatandaşlar hastaneye başvururken, kaymakamlık denize girmeyi yasakladı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan vatandaşlar hastaneye başvururken, kaymakamlık denize girmeyi yasakladı.

Kurban Bayramı tatili için Karasu’ya gelen vatandaşlardan bazıları denize girdikten bir süre sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı. Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı. Denizden alınan örnek ise incelenmek üzere laboratuvara götürülerek şikayetlerin sebebi araştırılmaya başlandı.

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