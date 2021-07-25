Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler En mutlu günlerinde yolda kaldılar Düğün salonuna giderken arızalanan gelin arabası çekici yardımıyla kurtarıldı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Olay, D650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin alması sonrasında düğün salonuna giden gelin arabası seyir halindeyken arızalandı. Yol ortasında kalan araç için ise çekiciden yardım istendi. Mutlu günlerinde engel tanımayan çift, çekicinin üstüne yüklenen gelin arabasıyla düğün salonuna gitti. Gelin arabasının çekiciye yüklendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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