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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Sakarya’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda cip ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, KaynarcaKarasu duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden gelen İbrahim K. idaresindeki 34 BP 7634 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile kavşağa giren Fikriye B. idaresindeki 06 EY 8466 plakalı Honda marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim K., Fikriye B., S.A., C.A. ve Z.K.A. isimli 5 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılardan İbrahim K., Fikriye B., ile S.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar C.A. ve Z.K.A. ise Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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