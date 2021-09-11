Peyzaj sektörünün kalbi, Sapanca’da atıyor Başkan Yüce: “PSB Anatolia ile dünya misafirimiz oldu”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Sapanca’da açılan uluslararası peyzaj fuarı PSB Anatolia, ilgi odağı oldu. Fuarda sergilenen Fidan A.Ş ve Sera A.Ş’nin kenevir ve aromatik bitkilerden ürettiği doğal ürünler, katılımcıların beğenisini kazandı. Başkan Ekrem Yüce, “Uluslararası statü kazanan bir fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuara Türkiye geneli ve dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçiler geliyor” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle başlatılan Türkiye’nin en büyük uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı PSB Anatolia, ziyaretçi akınına uğruyor. Sapanca Kırkpınar’da yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan, ülkede açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip olan organizasyona Türkiye’nin birçok ilinden ve dünya genelinden ziyaretçiler geliyor.



PSB Anatolia ile sektörün kalbi Sapanca’da attı

Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 4’üncü kez yapılan ve ilk kez uluslararası statü kazanan fuarda yüzlerce çeşit süs bitkisi ile ağaç türü ve peyzaj ürünleri sergileniyor. Türkiye’nin birçok ili ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Irak, Gürcistan gibi ülkelerden yaklaşık 200 firmanın katıldığı fuarla, sektörün kalbi adeta Sapanca’da attı. Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarına dair ürünlerin satışıyla ilgili araştırma yapan müşteriler, yüzlerce çeşit ürünü inceleme fırsatı buldu. İlgili bölümlerin eğitimini alan lise ve üniversite öğrencileri, alanda düzenlenen yarışmada peyzaj ürünleriyle tasarım yaparak hünerlerini sergiledi.



Büyükşehir’in ürünleri büyük ilgi gördü

Fuarın giriş bölümünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri Fidan A.Ş ve Sera A.Ş’nin kurduğu stantlarda birçok ürün satışa sunuldu. Bu alanda belediyenin “Atıktan Hayata” isimli proje kapsamında tamamı kartondan olan masa, dolap, yemek takımı gibi ürünler satışa sunuldu. Bu alanda ayrıca kenevirden üretilen dekorlar, çini sanatıyla yapılan süs eşyalarının yanı sıra kenevir ve Botanik Vadisi’nde üretilen bitkilerle yapılan yağlar ve çeşitli doğal ürünler sergilendi. Fuarın en renkli bölümü olan Büyükşehir stantı, büyük ilgi gördü.



Sektörün kalbi olduk, dünyayı misafir ettik

Başkan Ekrem Yüce, süs bitkiciliği ve peyzaj alanında dünyanın öncü şehri olma yolunda önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “Sakarya olarak, mümbit topraklarımız ve güçlü alt yapımızla bu alanda ismimizi dünyaya duyurduk. Bundan sonra süs bitkiciliği ve peyzaj denince akla artık güzel şehrimiz gelecek. Daha önce 3 yıl festival olarak gerçekleştirdiğimiz PSB Anatolia’yı bu yıl uluslararası bir fuar statüsüne kazandırdık. 200’e yakın sektör temsilcimizle, yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı fuarımızda dünyayı misafir ettik. Bu tür etkinliklerle bu alanda dünyada öncü şehirlerden biri olma yolunda ilerliyoruz. Sakaryamıza değer katacak işler için gayretle çalışıyoruz. 11 Eylül Cumartesi 19.00’da son bulacak fuara tüm Sakarya’yı bekliyoruz” diye konuştu.

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