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Salgını önemsemediği için aşı olmadı, yoğun bakım mücadelesini böyle anlattı 19 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ersin Eryılmaz: “Aşı olan akrabalarım çabuk atlattı, ben ölümden döndüm” “Benim halimi gören ve duyanlar aşı olmaya gitmişler”

İHA

Salgını önemsemediği için aşı olmadı, yoğun bakım mücadelesini böyle anlattı 19 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ersin Eryılmaz: “Aşı olan akrabalarım çabuk atlattı, ben ölümden döndüm” “Benim halimi gören ve duyanlar aşı olmaya gitmişler”

Salgını önemsemediği için aşı olmayan Ersin Eryılmaz (35), 19 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Sağlığına kavuşan Eryılmaz, “Aşı olan akrabalarım çabuk atlattı, ben ölümden döndüm. Taburcu olunca ilk işim eşimin aşısını yaptırmak oldu” dedi.
Korana virüse yakalanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) ciddi bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunan 35 yaşındaki Ersin Eryılmaz, sağlığına kavuşmasının ardından yoğun bakım bölümündeki hekim ve personeli ziyaret ederek teşekkür etti. Kronik hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getiren Eryılmaz, Temmuz ayında oğlunun sünnet cemiyeti sonrasında rahatsızlanarak yaptırdığı PCR testi sonrası korona virüse yakalandığını fark ettiğini ve evde karantina altında tedavisi sürerken fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını anlattı.
SEAH Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem tarafından Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitesine alınmasının ardından 19 gün yoğun bakımda kaldığını belirten Eryılmaz, “Taburculuk sonrası 20 gün evde istirahat ettim. Kontrol için hastaneye geldim ve tedavi sürecimde emeği geçen doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkür etmek istedim” dedi.

Benim halimi gören ve duyanlar aşı olmaya gitmişler
Korona virüsü ciddiye almadığı için aşı yaptırmadığını dile getiren Eryılmaz, aynı anda onunla beraber bu hastalığa yakalanan 65 yaş üzeri dayı ve yengesinin aşılarının tam olması nedeni ile hastalığı hafif atlattıklarını görünce yanlış yaptığını anladığını ifade etti. Hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen onlardan daha kötü hallere geldiğini söyleyen Eryılmaz, “Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi, büyümelerine tanık olamayacağımı sandım. Ailemde de arkadaş çevremde de benim halimi görenler ve duyanlar aşı olmaya gitmişler. Taburcu olunca ilk işim eşimin aşısını yaptırmak oldu. Sağlığım 27 Temmuzdan bu yana iyi değil, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetlerim var. Tedavi süresince bana çok destek veren hocam Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ve ekibine, hemşire, sekreter, personel tüm çalışanlara çok minnettarım. Benimle ve tüm hastalarla çok ilgilendiler, hepsinin ellerine sağlık. İnşallah bu haberler ve yayınlar benim gibi aşısını olmayan insanlara vesile olur, herkes aşısını bir an önce yaptırır” diye konuştu.

"Her hastamız bu kadar şanslı değil"
Bir ay önce yoğun bakımda genel durumu kötü olan bir hastasını sağlığını kavuşmuş bir şekilde görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ise, “Maalesef her hastamız bu kadar şanslı değil. Genel olarak yoğun bakımlarda yatmakta olan hastalarımız maalesef ya hiç aşı olmamışlar ya da birinci doz sonrası ikinci ve üçüncü doz aşılarını tamamlamamışlar. Genel olarak aşılarını tam yaptıran vatandaşlarımızın bu hastalığı daha hafif atlattıklarını görüyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza ön yargılarını bir kenara bırakarak bir an önce aşılarını yaptırmalarını ve dozlarının tümünü bakanlığımızın önerdiği şekilde tamamlamalarını öneriyoruz. Unutmasınlar her an bir yakınları için yoğun bakım yeri arayabilirler” şeklinde konuştu.

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