Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon´da toprağa verilecek

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Dinçer AKBİR/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve üç çocuğu, Trabzon´da toprağa verilecek. Yaralanan anne ve 4 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavileri sürüyor.

Geyve'nin Bağcaz Mahallesi'nde dün gece sobanın parlamasıyla çıkan yangında Bayram Bekçi (37) ile çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yaralanan anne Pınar Bekçi ile çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun pazartesi günü Trabzon´un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi´nde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Dinçer AKBİR

2021-09-19 12:57:59



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