SUBÜ, 29 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 29 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ferizli Meslek Yüksekokulu, Geyve Meslek Yüksekokulu, Karasu Meslek Yüksekokulu, Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 12 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 3 doçent ve 2 profesör alınacak. İlanda Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne alınacak 1 doktor öğretim üyesi kadrosu ve 4 araştırma görevlisi kadrosu, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’ne alınacak 2 araştırma görevlisi kadrosu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne alınacak 2 araştırma görevlisi kadrosu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoretapi Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne alınacak 2 araştırma görevlisi kadrosu öncelikli alan olarak belirtildi. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 16 Kasım Salı gününe kadar başvurular alınarak 26 Kasım Cuma günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek.

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