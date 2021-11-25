Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yassıgeçit ve Ardıçbeli Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıgeçit Mahallesi’nde Ardıçbeli Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan B.A. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten düşen sürücü B.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahale sonrasında Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.