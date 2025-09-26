Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı!

        Sakaryaspor'da, Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Aynı olayda adı geçen Burak Altıparmak da kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 16:12 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:43
        Tokat atan da yiyen de kadro dışı!
        Birinci Lig’in 6’ncı haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76’ncı dakikasında Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, tartıştığı takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, bu hareket sonrası Erkin’e direkt kırmızı kart gösterdi. Deneyimli oyuncunun karara tepki göstermesi üzerine saha içinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

        Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor yönetimi, Rüstemler Tesisleri’nde iki futbolcuyla bir araya geldi. Burak Altıparmak’ın ardından Caner Erkin’in sözlü ve yazılı savunmaları istendi. Sakaryaspor yönetim kurulu tarafından alınan kararla her iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde, kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.” denildi.

        "BANA VE KARİYERİME YAKIŞMAYAN BİR EYLEMDE BULUNDUM"

        Kadro dışı kalan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaşanan durum üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."

