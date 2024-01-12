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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Sakaryaspor-Göztepe: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor-Göztepe: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:36 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:05
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        Göztepe, Sakarya'yı deplasmanda yıktı!
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

        Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

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