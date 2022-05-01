Sakaryaspor, ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıktı. ‘Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya’ yazılı pankartla sahaya çıkan Kahramanmaraşspor ekibi ise taraftardan alkış topladı. Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor karşılaşması Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 ile neticelenirken devre arasında da sanatçılar tarafından konser verildi. Karşılaşmanın ardından kurulan platformda teknik heyet ve futbolculara madalyaları takdim edildi. TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Ömer Bozan ve Oğuz Kocabal'a takdim etti. Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken stadyumda büyük sevinç yaşandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende şampiyonluk için Sakaryaspor'u tebrik etti. Yeşil-siyahlı takım saha içinde kupa ile şampiyonluk turları atarken coşkulu takım dayanamayarak sahaya indi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dakikaların ardından oyuncular soyunma odalarına giderek Çark Caddesi'ndeki kutlama törenine hazırlanmaya başladı. Kutlama etkinlikleri, stadyumdan Çark Caddesi’ne açık otobüs ile hareket, Kent Meydanı’nda taraftar ile buluşma, lazer ışık ve sahne gösterileriyle devam etti.