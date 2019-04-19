Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua hakkında detaylar haberimizde.

SALAVAT NEDİR?

Salavat, İslam peygamberi Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. En yaygın biçimleri Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem şeklindedir. Kur'an’da Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

Genellikle Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımından dolayı, bir Unicode kodnoktası olarak şeklinde ligature edilmiştir.

SALAVAT NASIL GETRİLİR?

Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem

SALAVATIN ANLAMI NEDİR?

Salavât, Arapça salat kelimesinin çoğuludur. Türkçeye ilk anlam olarak namaz, dua şeklinde tercüme edilir. Ancak salavat kelimesinin tercümesinde, Allah'ın ve meleklerin Muhammed'e namaz veya dua etmesi inanç açısından uygun olmadığı için, ikincil anlamları olan selam, yüceltme (kutsama),rahmet, övgü, iltifat, ifadeleri tercih edilir.