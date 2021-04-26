Salgını unutturan indirim! 0:00 / 0:00

DHA

Karasu'da ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Müşteriler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, mağazaya akın etti.

MAĞAZA İÇİ VE DIŞINDA YOĞUNLUK

DHA'nın haberine göre, duvarlarda asılı uyarı afişlerini ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayanlar, mağaza içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu.

Bazı kişilerin maske dahi takmadığı görülürken, açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme bulunmaması da dikkat çekti.

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