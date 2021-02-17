"BİRİNİN KARŞISINA HİÇ BÖYLE ÇIKMAMIŞTIM"

Salma Hayek, "O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım" ifadelerini kullandı.

Çekime başlamadan önce sarılı olduğuu örtüyü üstünden atıp çekmeden önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü çıkardıktan sonra yeniden ağlamaya başladığını söyleyen Hayek, "O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek çalışma arkadaşlarını da övdü.