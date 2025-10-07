Salon İKSV'de bu hafta iki konser var

Salon İKSV, sonbahar sezonundaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Salon sahnesi, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim Perşembe akşamı, klasik Kuzey Hindistan müziğini caz ve hip-hop öğeleriyle harmanlayan Pakistanlı topluluk Jaubi’yi ağırlayacak. Mistisizmi doğaçlamayla birleştiren ve özgün müzikleriyle dikkat çeken topluluk, Salon sahnesinde unutulmayacak bir performansa hazırlanıyor.

.png

10 Ekim Cuma akşamı ise Jack Lives Here katkılarıyla Libyalı sanatçı Ahmed Fakroun, geleneksel Arap ezgilerini synth-pop, disko ve funk tınılarıyla harmanlayan kendine özgü müziğiyle sahnede olacak. 1970’ler ve 80’lerde Arap ve Batı müziğini bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan sanatçı, uzun yıllara yayılan kariyerinden seçkilerle Salon’da izleyicilere bir disko gecesi yaşatacak.

35. Akbank Caz Festivali: Jaubi 9 Ekim Perşembe 21.30

İsmini Urduca’da “her neyse/her kimse” anlamına gelen bir kelimeden alan Jaubi, 2016’da yayımladıkları Time: The Donut of the Heart yorumu ile uluslararası caz çevrelerinin dikkatini çekti. Ardından Ragas from Lahore ve Nafs at Peace albümleriyle cazın sınırlarını aşan bir yolculuğa çıkan grup, klasik Hint raga geleneğini modal caz ve hip-hop estetiğiyle buluşturuyor. 2021’de yayımlanan Nafs at Peace ile The Guardian’ın “En İyi 10 Küresel Albüm” listesine giren Jaubi, geçtiğimiz yıl yayımladıkları A Sound Heart ile de yenilikçi çizgilerini sürdürdü. Mistisizm, içsel arayış ve meditatif tınıları doğaçlamayla harmanlayan topluluk, dinleyicisini derinlikli bir müzikal yolculuğa davet ediyor.