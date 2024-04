Salt'ta yeni sergiler ve enstalasyonlar

Salt Beyoğlu’nda Enstalasyon: Havaya Dair

Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan Havaya Dair, materyal, işitsel ve görsel deneyler üzerinden hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

Enstalasyon, bir dizi müdahale aracılığıyla ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik ediyor. Havaya nüfuz eden ve hava yoluyla yayılan zehirli maddelerin yanı sıra bu zehirliliğin işaret ettiği toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen ölçeğindeki inkâr edilemez bağıntıları da irdeliyor. Havanın, bir bölgedeki faaliyetlerin binlerce kilometre ötedeki insan ve insan olmayan nüfusları etkileyebilen ortak bir alan olmasından yola çıkan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

8 Mayıs-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu, Forum’da sunulacak Havaya Dair, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Sergiye, video işlerin sunulduğu bir gösterim programı eşlik edecek.

Salt Galata’da Itizar Barrio’nun Madde Üçlemesi: Öyleyse En Başa Dönelim