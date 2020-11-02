Şamandıra uğruna canından oldu

DHA

İstanbul Bakırköy'de, denize düşen olta şamandırasını almak için suya giren Ertuğrul A. (60),boğuldu.

Olay, geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Bakırköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A.'nın oltasının şamandırası koparak denize düştü. Şamandırasını almak için suya giren yaşlı adam, suda çırpınmaya başladı.

Denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, suya atlayarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. İki vatandaşın çabası ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti.