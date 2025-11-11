Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'dan aşk dolu kutlama
Çaykur Rizesporlu Samet Akaydın, nişanlısı Hazal Çağlar'ın 29'uncu doğum gününü ellerinde çiçeklerle kutladı
Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, haziran ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
Çift, sosyal medyada zaman zaman hayatlarından özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde 29. yaşını kutlayan Hazal Çağlar için güzel bir doğum günü organizasyonu hazırlandı.
Samet Akaydın, sevgilisinin yanında olarak organizasyona ellerinde çiçeklerle katıldı ve sevgilisini yalnız bırakmadı.