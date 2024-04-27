Sami Uğurlu: "Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz"

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 yendi.

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor’a karşı zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti. Takım olarak Avrupa kupalarına katılma hedefi koyduklarının altını çizen Uğurlu, "Ligin son maçları, her takımın bir hedefi var. O hedef doğrultusunda da olabildiğince mücadele etmek zorunda, ayakta kalmak zorunda. Son maçlara baktığımızda da burada aslında biraz bizi sarsan iki maç oynadık. Biri Konyaspor ile sahamızda, sonra da Gaziantep maçı. Bunlar da çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Düşmemeye oynayan takımlar çok fazla agresif, mücadele eden, daha çok isteyen takımlar haline geliyor. Son dört haftada da bunun dozu biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Samsunspor da bunlardan biriydi. Her ne kadar biraz daha yukarıda gözükse de yine düşme hattından tamamen rahatladığını söyleyemeyiz. Tabii ki de bu ligin ne olacağı belli olmaz. Bugün de zor bir maç oldu. Ancak bundan önceki iki maça oranla çok daha fazla mücadele ettik, çok daha fazla istedik. Ligin sonuna kadar kazanmak için oynayacağız. Kendimize yeni bir hedef koyduk. 5’te 5 yapıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Birini kazandık. Olur, olmaz bilemeyiz ama tamamıyla bunun için mücadele edeceğiz, bunun için savaşacağız. Çok zor maçlarımız var. Arka arkaya oynayacağımız rakiplerimiz bizle birlikte Avrupa Kupası’na gitmek isteyen dört takım. Eğer orayı yakalamak istiyorsak, orada olmak istiyorsak zaten bu maçları kazanmak zorundayız" dedi.