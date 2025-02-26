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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Sami Uğurlu: Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız - Futbol Haberleri

        Sami Uğurlu: Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Maalesef burada galip gelmek isterdik ancak bundan sonra tamamen lige odaklanacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:18
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        "Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız"
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

        "BUNDAN SONRA TAMAMEN LİGE ODAKLANACAĞIZ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Buraya gelirken aslında dört takımın birden ilk ikiye girip çeyrek finale çıkma şansı vardı. Diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ancak biz kazandığımızda büyük ihtimalle çıkacağımızı düşünüyorduk. Tabii ki baktığımızda çok fazla pozisyona girdik ancak bunları değerlendiremedik. Arka arkaya bulduğumuz pozisyonlarda gol atabilmiş olsaydık belki de 1-0'dan sonra 2'yi bulmuş olsaydık daha farklı bir maç olabilirdi bizim adımıza. Ancak oyun olarak baktığımızda da Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da bizim adımıza onlardan biri oldu. Bizim kadro değerlerine baktığımızda da 5-6 oyuncuyu hem lig için saklayıp hem de cezalı sakat oyuncularımız olduğunda biz de sorun yaşıyoruz. Genç oyuncuları oynatmayı seviyoruz ama zaman zaman da zorunlu hale geliyor bu. Maalesef burada galip gelmek isterdik ancak bundan sonra tamamen lige odaklanacağız. Umarım ligde de daha iyi bir performans koyarak, bir an önce alt sıralardan kurtulup, ligde kalma hedefimize ulaşırız. Bunu istiyoruz kupada da çeyrek finale çıkan tüm takımları kutluyorum. Bu maç özelinde de ikinci yarı kaleye geçen genç kardeşimizi kutluyorum. Harika bir performans sergiledi, önü açık gözüküyor. Umut ediyorum ki çok daha iyi performanslar sergileyip çok daha iyi yerlere gelecektir, tebrik ediyorum" diye konuştu.

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