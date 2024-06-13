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        Haberler Dünya 'Samimi' tokalaşma: Sunak Meloni'yi 'bırakmadı' | Dış Haberler

        'Samimi' tokalaşma: Sunak Meloni'yi 'bırakmadı'

        İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde konukları karşılayan İtalya Başbakanı Meloni ve Birleşik Krallık Başbakanı Sunak arasında 'sıradışı' bir el sıkışma anı yaşandı. Sunak'ın 'yakın' davranışlarının Meloni'yi zor durumda bıraktığı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:12
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        G7 Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde bugün başladı. İtalyan Başbakan Meloni, konuklarını tek tek karşılayarak basın mensuplarına poz verdi.

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        Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın Meloni'yle tokalaşmasında 'yakın' anlar yaşandı. Sunak'ın yakın duruşundan Meloni'nin kibarca uzaklaştığı görüldü.

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        Sunak'ın poz verdikten sonra Meloni'yle samimi tokaşması devam etti.

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        Fotoğraflarda ikilinin Puglia kentindeki zirvede bir zeytin ağacının gölgesinde birbirlerini sıcak bir şekilde selamladıkları ve şakalaştıkları da görülüyor.

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        İtalya'daki G7 Zirvesi 3 gün sürecek.

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