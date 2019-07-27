SAMP-T - Milli Savunma Bakanlığı: Fransa'nın teklifi kabul edildi, füze bataryası Türkiye'de konuşlandırılacak

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri bu sabah düzenledikleri basın toplantısında son 3 aylık faaliyetlere ilişkin açıklamalar yaptı. Muhabere Albay Tamer Zincir, Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa'nın batarya yerleştirme önerisinin kabul edildiğini duyurdu.

Tamer Zincir, "Fransa bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye'de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir" dedi.

Zincir, Fransa'nın teklif ettiği bataryanın konuşlanacağı bölge ile ilgili olarak ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak." dedi.

Ekim 2012'de Suriye tarafından yapılan atışlar sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişi hayatını kaybetmiş; Türkiye NATO'dan füze savunma sistemi talep etmişti. ABD, bu talebin ardından iki adet Patriot bataryasını Gaziantep'e konuşlandırmıştı.

Aynı talep doğrultusunda Şubat 2013'te Almanya iki adet Patriot bataryasını Kahramanmaraş'a, Hollanda da yine iki adet Patriot bataryasını Adana'ya göndermişti.

Hollanda, 2015 Ocak'ta Patriot bataryalarını geri çekerek görevi İspanya'ya devretti.

Aynı yıl ABD ve Almanya, Patriot bataryalarının süresini uzatmama kararı aldı. ABD Ağustos 2015'te, Almanya da Aralık 2015'te bataryaları geri çekti.

Haziran 2016'da, İtalya Hava Savunma Sistemi ve askerleri Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma bataryalarını kurdu. Şu anda Türkiye'de İtalya ve İspanya'nın hava savunma bataryaları bulunuyor.

'S-400'lerin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı tamamlandı'

Öte yandan, Rus S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının da bugün itibarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Malzemelerin tamamının gönderilmesi için 12 Temmuz'dan itibaren 30 uçak Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptığını, S-400 kurulum çalışmalarının başlandığını belirten askeri yetkililer, ikinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağını söyledi.

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'ABD ile Patriot görüşmeleri sürüyor'

Perşembe sabahı yapılan açıklamada, uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen alternatif projelerden biri olarak kabul edilen Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından ABD ile yapılan görüşmelerin de sürdüğü duyuruldu.

Türkiye, Eylül 2017'de Patriot için ABD'den bir kez daha resmi talepte bulunmuş; Aralık 2018'de de ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.

Müzakereler için öncelikle ABD Kongresi'nden 25 temsilci ve Patriot üretimi yapan Amerikalı Raytheon ve Lockheed-Martin şirketlerinden 40 yetkilinin Türkiye'ye giderek anlaşmayı müzakere edeceği açıklanmıştı.

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmalarının da devam edeceğini belirten askeri yetkililer, "Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları tamamlanmıştı" dedi.

'F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun gücünü olumsuz etkileyecektir'

ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alan NATO üyesi Türkiye'nin F-35 programı ortaklığını askıya almıştı.

Pentagon, Mutabakat Muhtırası'nı Türkiye dışarıda bırakılarak güncelleneceğini, Türkiye'ye uçakların ve mal/hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığını ve Türkiye'den pilotların ABD'deki eğitimlerinin dondurulduğunu açıklamıştı.

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Muhabere Albay Tamer Zincir bu konuyla ilgili olarak, "F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır" dedi.

Albay Tamer Zincir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır."