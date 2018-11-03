Sampdoria - Torino maçı istatistikleri

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Sampdoria, 04 Kasım 2018 Pazar günü Torino takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 15 puanlı Sampdoria 7. sırada bulunuyor, Torino 14 puana sahip ve 10. sırada. Sampdoria son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Torino son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 141 kodlu maçı oynayanlar; Sampdoria galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Torino galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sampdoria son haftadaki Crotone müsabasında 4-1 yenildi.

Torino ise Roma maçında 3-0 yenildi.

Sampdoria, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Torino, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlike sahip. Bu maçlarda Torino 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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