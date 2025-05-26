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        Haberler Bilgi Gündem Devler Ligi'nde kupa sahibini buluyor! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? PSG-Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta? Kupa sahibi buluyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 finali için nefesler tutuldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda dev finale sayılı günler kaldı. Bu yıl finale yükselen takımlar İtalya'nın köklü temsilcisi Inter ile Fransız devi Paris Saint-Germain oldu. Finalin tarihi, oynanacağı stadyum ve saati UEFA tarafından duyurulurken, futbolseverler kritik karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:04
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        2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sürprizlerle dolu sezonun ardından final sahnesi belli oldu. Puan tablosunda Liverpool liderliği almasına rağmen son 16 turunda penaltılarda veda ederken, Barcelona yarı finalde elenerek kupaya bir adım kala hayallerine veda etti. Şampiyonlar Ligi 4'üncüsü Inter ile 15'incisi PSG, tüm engelleri aşarak adını finale yazdırmayı başardı. Şimdi gözler, Avrupa'nın zirvesini belirleyecek o dev mücadeleye çevrildi. İşte güncel yayın bilgisi...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ADI BELLİ OLDU!

        Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın ilk finalisti Barcelona’yı eleyen Inter olurken, son finalist, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG oldu.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Inter - PSG maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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        INTER PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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