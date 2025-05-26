2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sürprizlerle dolu sezonun ardından final sahnesi belli oldu. Puan tablosunda Liverpool liderliği almasına rağmen son 16 turunda penaltılarda veda ederken, Barcelona yarı finalde elenerek kupaya bir adım kala hayallerine veda etti. Şampiyonlar Ligi 4'üncüsü Inter ile 15'incisi PSG, tüm engelleri aşarak adını finale yazdırmayı başardı. Şimdi gözler, Avrupa'nın zirvesini belirleyecek o dev mücadeleye çevrildi. İşte güncel yayın bilgisi...