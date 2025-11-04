Habertürk
        Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Liverpool- Real Madrid muhtemel 11

        Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi 4. haftası dev maça sahne oluyor! Bu kapsamda Liverpool, Real Madrid'i konuk ediyor. Anfield'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takımda galibiyet hedefliyor. Öte yandan takımların kadro tercihleri ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 04.11.2025 - 13:35 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:35
        1

        Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele, iki ekibin gruptaki kaderini yakından etkileyecek nitelikte büyük bir öneme sahip. İşte Liverpool- Real Madrid maçının detayları...

        2

        LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Liverpool- Real Madrid maçı 4 Kasım Salı (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        3

        LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield'da oynanacak zorlu müsabaka dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 4-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve Mbappe’ye 1 asist yaptı. Sezon genelinde düzenli olarak forma şansı bulan Arda Güler, Liverpool karşısında da ilk 11'de sahada olacak.

        5

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

        6

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Valverde, Militao, Hujisen, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vinicius, Mbappe

