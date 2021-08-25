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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbalar

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için artık heyecan dorukta. Bu akşam oynanacak 3 maç sonrası devler liginde mücadele edecek 32 takım belli olacak. İşte büyük bir merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili bilgiler ve temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine ilişkin ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbalar

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Grup kurası için geri sayım başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerini merakla bekliyoruz. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İlk hafta maçları 14-15 Eylül’de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

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