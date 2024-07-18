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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşı, 6 maçla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:51
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından Slovan Bratislava, Kİ Klaksvik, Petrocub, Ludogorets, Rigas Skola ve Borac, 2. tura çıkma başarısı gösterdi.

        Organizasyonda, UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints de 2. eleme turuna çıkmıştı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda 6 eşleşmedeki maçların sonuçları şöyle:

        Struga-Slovan Bratislava: 1-2, 2,4

        Differdange-Kİ Klaksvik: 0-0, 0-2

        Petrocub-Ordabasy: 1-0, 0-0

        Dinamo Batumi-Ludogorets: 1-0, 1-3

        Larne-Rigas Skola: 0-4, 0-3

        Egnatia-Borac: 2-1, 0-1 (1-4 penaltılarla)

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