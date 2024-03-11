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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor

        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu heyecanı 12 Mart ve 13 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:13
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        Son çeyrek finalistler belli oluyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 turunda 12 Mart (yarın) ve 13 Mart Çarşamba günü yapılacak rövanş maçlarının ardından dört takım daha çeyrek final biletini alacak.

        Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

        "Devler Ligi"nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti aldı.

        Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:

        12 Mart Salı (Yarın):

        Arsenal (İngiltere)-Porto (Portekiz) (0-1)

        Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya) (1-1)

        13 Mart Çarşamba:

        Atletico Madrid (İspanya)-Inter (İtalya) (0-1)

        Borussia Dortmund (Almanya)-PSV (Hollanda) (1-1)

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