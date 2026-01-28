Habertürk
Habertürk
        Şampiyonlar Ligi puan durumu 2026 | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, bugüne kaldığı aldığı sonuçlarla play-off oynamayı büyük ölçüde garantilemiş durumda. City karşısında oynanacak mücadeleden 3 puan alması durumunda ise Galatasaray, ilk 16'ya girerek ve play-off'ta seri başı olma şansını yakalayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 20:31 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:31
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Kritik mücadele sebebiyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni ilk 16'nın içinde bitirerek play-off’ta seri başı olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

        Galatasaray 7. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

        3

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

        4

        GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK

        Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

        Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

        Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

        5

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

        1) Arsenal: 21

        2) Bayern Münih:18

        3) Real Madrid: 15

        4) Liverpool:15

        5) Tottenham:14

        6) PSG:13

        7) Newcastle: 13

        8) Chelsea:13

        9) Barcelona:13

        10) Sporting:13

        11) Manchester City:13

        12) Atl. Madrid:13

        13) Atalanta:13

        14) Inter:12

        15) Juventus:12

        16) Dortmund: 11

        17) Galatasaray:10

        6

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları:

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

