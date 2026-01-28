Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Kritik mücadele sebebiyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni ilk 16'nın içinde bitirerek play-off’ta seri başı olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...