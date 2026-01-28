Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele sonrasında Şampiyonlar Ligi puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, 8. hafta maçlarının ardından aldığı sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Kritik mücadele sebebiyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni ilk 16'nın içinde bitirerek play-off’ta seri başı olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?
Galatasaray 8. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı
GALATASARAY PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray play-off turuna yükseldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu. Sarı-kırmızılıların rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU
1- Arsenal: 24 puan
2- Bayern Münih: 21 puan
3- Liverpool: 18 puan
4- Tottenham: 17 puan
5- Barcelona: 16 puan
6- Chelsea: 16 puan
7- Sporting: 16 puan
8- Manchester City: 16 puan
9- Real Madrid: 15 puan
10- Inter: 15 puan
11- PSG: 14 puan
12- Newcastle: 14 puan
13- Juventus: 13 puan
14- Atletico Madrid: 13 puan
15- Atalanta: 13 puan
16- Leverkusen: 12 puan
17- Borussia Dortmund: 11 puan
18- Olympiakos: 11 puan
19- Club Brugge: 10 puan
20- Galatasaray: 10 puan
21- Monaco: 10 puan
22- Karabağ: 10 puan
23- Bodo: 9 puan
24- Benfica: 9 puan
25- Marsilya: 9 puan
26- Pafos: 9 puan
27- Union SG: 9 puan
28- PSV: 8 puan
29- Athletic Bilbao: 8 puan
30- Napoli: 8 puan
31- Kopenhag: 8 puan
32- Ajax: 6 puan
33- Eintracht Frankfurt: 4 puan
34- Slavia Prag: 3 puan
35- Villarreal: 1 puan
36- Kairat: 1 puan