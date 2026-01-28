Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi puan durumu 2026 | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada tamamladı?

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele sonrasında Şampiyonlar Ligi puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, 8. hafta maçlarının ardından aldığı sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 20:31 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Kritik mücadele sebebiyle, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni ilk 16'nın içinde bitirerek play-off’ta seri başı olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

        Galatasaray 8. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

        3

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı

        4

        GALATASARAY PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

        Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray play-off turuna yükseldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu. Sarı-kırmızılıların rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

        5

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

        1- Arsenal: 24 puan

        2- Bayern Münih: 21 puan

        3- Liverpool: 18 puan

        4- Tottenham: 17 puan

        5- Barcelona: 16 puan

        6- Chelsea: 16 puan

        7- Sporting: 16 puan

        8- Manchester City: 16 puan

        9- Real Madrid: 15 puan

        10- Inter: 15 puan

        11- PSG: 14 puan

        12- Newcastle: 14 puan

        13- Juventus: 13 puan

        14- Atletico Madrid: 13 puan

        15- Atalanta: 13 puan

        16- Leverkusen: 12 puan

        17- Borussia Dortmund: 11 puan

        18- Olympiakos: 11 puan

        19- Club Brugge: 10 puan

        20- Galatasaray: 10 puan

        21- Monaco: 10 puan

        22- Karabağ: 10 puan

        23- Bodo: 9 puan

        24- Benfica: 9 puan

        25- Marsilya: 9 puan

        26- Pafos: 9 puan

        27- Union SG: 9 puan

        28- PSV: 8 puan

        29- Athletic Bilbao: 8 puan

        30- Napoli: 8 puan

        31- Kopenhag: 8 puan

        32- Ajax: 6 puan

        33- Eintracht Frankfurt: 4 puan

        34- Slavia Prag: 3 puan

        35- Villarreal: 1 puan

        36- Kairat: 1 puan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde