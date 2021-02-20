Karabulut, tayların anneleriyle merada dolaştığını ifade ederek, "İşletmenin bulunduğu yer, karasal iklime sahip ve yoğun kar yağışı alıyor. İklim olarak Arap atı yetiştiriciliğine çok uygun bir konumdayız. Bu yüzden çok başarılı atlar ve taylar bölgemizden çıkıyor. Bundan sonra da başarılı Arap atlarının çıkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.