Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince kolluk birimlerince yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, suda boğulma olaylarına karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde toplamda 20 kilometre uzunluğunda 10 yüzme alanı, 46,5 kilometre uzunluğunda 18 denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alan, bunların dışında cankurtaran hizmeti ile herhangi bir altyapı bulunmayan alanlar ise denize girilmesi önerilmeyen alan olarak belirlendi.

Atakum ilçesinde, Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre, Kürtün Irmağı ile golf sahasının bitimine kadar olan kıyı bölgesinde 840 metrelik alan, Canik ilçesinde ise yüzme alanı ve önerilmeyen alan dışında kalan tüm kıyı şeridi, Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre, İlkadım ilçesinde de Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında kalan bölgede fener plajı haricinde kalan yerlerde denize girilmesi yasaklandı.