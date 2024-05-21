Samsun'da belediye binasında yangın çıktı
Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı
Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından belediye binasında incelemelerde bulundu.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.