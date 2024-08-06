Samsun'da kuruyan derede çalışma

Samsun'da kuruyan dere yatağında çalışma başlatıldı
Samsun'da kuruyan Kürtün Çayı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah çalışması başlatıldı
Samsun kent merkezinden denize dökülen Kürtün Çayı'nda muhtemel taşkınların kontrolü, can ve mal kayıplarının asgariye indirilmesi amacıyla, dere yatağında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından toplu makineli çalışma başlatıldı.
Kuraklık yüzünden yaklaşık bir aydır akmayan derede başlatılan ıslah çalışması ile muhtemel yağışlara karşı önlem alındığı belirtildi.
DSİ ve AFAD Başkanlığı arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risklerini Azaltma Protokolü" kapsamında Samsun'a tahsis edilen 9 adet paletli ekskavatör da törenle hizmete alındı.