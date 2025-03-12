Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 920 sentetik ecza hapı, 25,65 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı, bir zanlının ise işlemleri sürüyor.