Samsun'da vahşet! Anne öğretmen kızının boynunu kırıp bileklerini kesti!

Samsun'da olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.

EVİN BANYOSUNDA BOĞUŞMA YAŞANDI Katil zanlısı Sultan Günaydın. DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ Annesi tarafından öldürülen 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

4 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ 2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.