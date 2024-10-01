Samsun'da olay, Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının ve 1 adet tabancasının çalındığını fark edip, ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından yoka çıkarak şüphelileri tespit etti.