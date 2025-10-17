Habertürk
        Samsun haberleri: Uyuşturucu tacirlerinin şoke eden yöntemi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu tacirlerinin şoke eden yöntemi!

        Samsun polisi, filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli M.K.D.'nin ticari aracıyla ara sokakta bulunan bir çöp konteynerine, çöp poşeti görünümünde paketler bıraktığı belirlendi. Yaklaşık 10 dakika sonra, bölgeye gelen kapüşonlu 3 kişi, yüzlerini gizleyerek konteynerdeki paketleri alıp hızla uzaklaştı. Yapılan çalışmalarda paketlerin içinde uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis 4 kişiyi gözaltına aldı

        Giriş: 17.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:58
        Uyuşturucu tacirlerinin şoke eden yöntemi!
        Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin geliştirdiği yeni yöntemi düzenledikleri operasyonla deşifre etti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, uyuşturucuya yönelik aralıksız çalışmasına devam eden Samsun Emniyeti önemli bir operasyona imza attı.

        ÇÖP KONTEYNERİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ

        Çalışma yapan Narkotik ekipleri, 25 yaşındaki M.K.D adlı kişinin ticari aracıyla Atakum ilçesinde bir ara sokakta durarak çöp konteynerine çöp poşeti görünümünde paket bıraktığını gördü.

        Takibi yapan polis ekipleri 10 dakika sonra da bu kez kapüşonlu kıyafetleriyle bölgeye gelen 3 kişinin çöp konteynerinin yanında bir süre oyalandığını gördü. Şüpheliler ardından araçlarını yaklaştırıp çöp konteynerine atılan paketleri alıp arka koltuğa koyarak uzaklaştı.

        4 KİŞİ DE YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından çöp konteynerine bırakılan ve sonra da alınan paketlerin içinde uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Elde edilen bilgilerin ardından paketi aldıkları tespit edilen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) ve paketi bırakan M.K.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6.937 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin çöp konteynerine uyuşturucu paketi bıraktıkları ve aldıkları anlara ait güvenlik kamera kaydına ulaşıldı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
