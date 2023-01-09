Tek katlı evde oturan kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti

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Mehmet Can PEÇE/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde tek katlı evde yalnız yaşayan Safiye Karalı (86), çıkan yangında hayatını kaybetti.

İlçenin Ovabaşı mevkisinde Safiye Karalı´ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, kapıyı kırarak eve girdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ev sahibi Safiye Karalı´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karalı´nın ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Karalı´nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Tekkeköy Mehmet Can PEÇE

2023-01-09 21:19:18



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