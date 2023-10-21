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        Samsun'da 'Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı

        SAMSUN'unCanik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından `Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa´ programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:25 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:30
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        Samsun'da 'Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı
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        SAMSUN'unCanik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından `Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa´ programı düzenlendi.

        Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi´nde Canik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından `Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa´ programı düzenlendi. Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Ayasofya Camisi Başimam Katibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Selahaddin Eyyubi´nin 34´üncü kuşaktan torunu Naim Zalluqum Eyyubi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, video gösterimleriyle devam etti. Programda konuşan Selahaddin Eyyubi´nin 34´üncü kuşaktan torunu Naim Zalluqum Eyyubi, "4-5 gün önce Al Nasr Hastanesi´ndeki Genel Cerrahi Bölüm Başkanı ile görüştüm. 'Biz Türkiye´de mitinglerin ve yürüyüşlerin düzenlendiğini gördükçe motive oluyoruz, Allah sizden razı olsun' diyor. El Halil şehrinde düzenlenen bir yürüyüşte bir pankart vardı. 'Ey Abdulhamit´in torunları, ordularınızla gelin ve bize yardım edin' yazıyordu. Bunun farkında olmak zorundayız. Herkes çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor ama artık STK´nın değil, TSK´nın harekete geçme vakti geldi" dedi.

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