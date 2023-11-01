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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

        SAMSUN'unCanik ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:45
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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        SAMSUN'unCanik ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Aramalarda 549 ecstasy hap, 1,74 gram metamfetamin ve 0,22 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Murat Akınca ve Halil İbrahim Orhan, Çarşamba ilçesi Orta Mahallesi'nde takiple yakalandı. Akınca ve Orhan'ın ifadelerinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Tahsin Bozkurt da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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