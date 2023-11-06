Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Servet Gül, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları analiz çalışmasında Servet Gül´ü takibe aldı. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi´ndeki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 6 paket halinde toplam 66,67 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gül, sevk edildiği adliye çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.