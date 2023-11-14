Tutuklanan hırsızlık şüphelisi: Borcumu ödeyemeyince hırsızlık yaptırdılar
SAMSUN´unİlkadım ilçesinde 28 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.Ö., ifadesinde, "Birinden borç aldım, borcu ödeyemeyince hırsızlık yaptırdılar" dedi.
SAMSUN´unİlkadım ilçesinde 28 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.Ö., ifadesinde, "Birinden borç aldım, borcu ödeyemeyince hırsızlık yaptırdılar" dedi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö., inşaat halindeki binadan 28 bin lira değerinde beton delici çaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan polis, E.Ö.´yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ifadesinde, "Birinden borç aldım, borcu ödeyemeyince hırsızlık yaptırdılar" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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