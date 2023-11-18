Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98

SALON:Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 3, Bryant Crawford 17, Nimrod Levi 17, Matt Mooney 13, Göktuğ Baş 27, Bora Satır, Engin Kalkan, Mert Ali Sert 2, Seketoure Henry 11

DARÜŞŞAFAKA: Kyle Allman 12, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 10, Janis Timma 28, David Mccormack 9, Muhammed Ali Abdurrahman 15, Can Korkmaz 10, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

1´İNCİ PERİYOT: 17 - 22

İLK YARI: 36 - 55

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 75

5 FAUL: Bryant Crawford (Samsunspor)

Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi evinde Darüşşafaka´ya 98-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Darüşşafa´dan Janis Timma oldu. Bu sonuçla 6´ncı galibiyetini alan Darüşşafaka puanını 14´e yükseltirken, ligin son sırasında bulunan Samsunspor da 9 puana yükseldi.