Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98
SALON:Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün
SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 3, Bryant Crawford 17, Nimrod Levi 17, Matt Mooney 13, Göktuğ Baş 27, Bora Satır, Engin Kalkan, Mert Ali Sert 2, Seketoure Henry 11
DARÜŞŞAFAKA: Kyle Allman 12, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 10, Janis Timma 28, David Mccormack 9, Muhammed Ali Abdurrahman 15, Can Korkmaz 10, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6
1´İNCİ PERİYOT: 17 - 22
İLK YARI: 36 - 55
3´ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 75
5 FAUL: Bryant Crawford (Samsunspor)
Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi evinde Darüşşafaka´ya 98-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Darüşşafa´dan Janis Timma oldu. Bu sonuçla 6´ncı galibiyetini alan Darüşşafaka puanını 14´e yükseltirken, ligin son sırasında bulunan Samsunspor da 9 puana yükseldi.
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