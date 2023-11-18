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        Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:40
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        Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98
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        SALON:Mustafa Dağıstanlı

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

        SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 3, Bryant Crawford 17, Nimrod Levi 17, Matt Mooney 13, Göktuğ Baş 27, Bora Satır, Engin Kalkan, Mert Ali Sert 2, Seketoure Henry 11

        DARÜŞŞAFAKA: Kyle Allman 12, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 10, Janis Timma 28, David Mccormack 9, Muhammed Ali Abdurrahman 15, Can Korkmaz 10, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

        1´İNCİ PERİYOT: 17 - 22 

        İLK YARI: 36 - 55 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 75 

        5 FAUL: Bryant Crawford (Samsunspor)

        Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi evinde Darüşşafaka´ya 98-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Darüşşafa´dan Janis Timma oldu. Bu sonuçla 6´ncı galibiyetini alan Darüşşafaka puanını 14´e yükseltirken, ligin son sırasında bulunan Samsunspor da 9 puana yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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