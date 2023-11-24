Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular şut çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Zeki Yavru ve Landry Dimata takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Samsun ekibi, 26 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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