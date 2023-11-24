GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti" yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. 19 Mayıs ilçesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 1415 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda V.F.A, İ.Ö. ile M.Y. gözaltına alındı.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.F.A. ile İ.Ö. hakimlikçe tutuklanırken M.Y. adli kontrol şartıyla salı verildi.

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