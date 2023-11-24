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        OMÜ'den Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü kazandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:27
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        OMÜ'den Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü kazandı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görüldü.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini bu yıl alacak isimlerin belli olduğu belirtildi.

        Ödüllerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ve geleneksel hale gelen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edileceği belirtilen açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cangül Kesgin de sağlık bilimleri alanında TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.

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