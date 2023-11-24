Şehit öğretmen Vural Akdeniz 19 Mayıs'taki kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aktepe İlkokulu'nda 1992 yılında teröristler tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Vural Akdeniz, 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kaymakam İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Ayar ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal'ın katılımıyla şehit Akdeniz'in kabri başında dua okudu.

Kaymakam Civelek, "Aziz şehidimiz Vural Akdeniz’e, terör saldırısında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, bu mukaddes görevi ifa eden fedakar öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk gençliğinin ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen iyi yetişmesi, kendisini tüm benliği ile öğrencilerine adayan öğretmenlerden geçmektedir. Öğretmenlerimiz sayesinde vatanını, milletini seven bilgili genç nesillerin yetişeceğine inancım her zaman tamdır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.