Prezervatiflerde uyuşturucu sevkiyatına tutuklama SAMSUN´unİlkadım ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Başkan gözaltına alındı.

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Başkan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine dün akşam Derecik Mahallesi´ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında, prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Başkan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.