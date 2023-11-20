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        Prezervatiflerde uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Başkan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:30
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        Prezervatiflerde uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Başkan gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine dün akşam Derecik Mahallesi´ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında, prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Başkan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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