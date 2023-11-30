Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde üzerinde 3 gram esrarla yakalanan Ziya Ayhan, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde üzerinde 3 gram esrarla yakalanan Ziya Ayhan, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda Ziya Ayhan´ı Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde üzerinde 3 gram esrar ile yakaladı. Gözaltına alınan Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi:
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi:
        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakupoğlu, Senegal'de yapılan böbrek nakillerin...
        OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakupoğlu, Senegal'de yapılan böbrek nakillerin...
        Samsun´da polise direnen kadın ile erkek gözaltına alındı
        Samsun´da polise direnen kadın ile erkek gözaltına alındı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı