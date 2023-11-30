3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
SAMSUN´unAtakum ilçesinde üzerinde 3 gram esrarla yakalanan Ziya Ayhan, tutuklandı.
SAMSUN´unAtakum ilçesinde üzerinde 3 gram esrarla yakalanan Ziya Ayhan, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda Ziya Ayhan´ı Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde üzerinde 3 gram esrar ile yakaladı. Gözaltına alınan Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
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