3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

SAMSUN´unAtakum ilçesinde üzerinde 3 gram esrarla yakalanan Ziya Ayhan, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda Ziya Ayhan´ı Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde üzerinde 3 gram esrar ile yakaladı. Gözaltına alınan Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.